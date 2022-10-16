В Нижнем Тагиле в гараже на Вагонке заживо сгорела женщина

Утром 15 октября на пульт пожарной охраны поступило сообщение о возгорании в гаражном кооперативе на улице Янтарной. Горел гаражный бокс и автомобиль ВАЗ-2101. С огнём боролись 13 спасателей и три единицы спецтехники. Пожар охватил площадь в 12 квадратных метров. При тушении было обнаружено тело 48-летней женщины.

Как сообщает ГУ МЧС по Свердловской области, огонь повредил крышу и имущество в гараже, автомобиль сгорел полностью. Пожарным удалось локализовать возгорание через несколько минут после прибытия.

Ранее несколько городских пабликов опубликовали непроверенную информацию, что в пожаре погибли два человека: мужчина и женщина, но в МВД этот фейк опровергли.

«Установлено, что в этом гараже находилась плитка, на которой готовилась пища. Предположительно, в районе неё и был очаг пожара. Полицейские предварительно установили личность погибшей женщины: это местная жительница 1974 г. р. Сведения о втором погибшем не подтвердились», — заявил АН «Между строк» руководитель пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.