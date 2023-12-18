В Нижнем Тагиле в фонде «Живи, малыш» проходит благотворительная новогодняя акция «Ёлочка — щедрая иголочка»

В Нижнем Тагиле в помещении фонда «Живи, малыш» проходит традиционная, уже шестая по счёту благотворительная акция «Ёлочка — щедрая иголочка». Здесь стоит нарядная новогодняя ёлка, украшенная новогодними шариками, в которых спрятаны сюрпризы от спонсоров.

Акция проходит до 25 декабря, каждый посетитель может сделать денежное пожертвование от 100 рублей, сдать на переработку пластиковые крышечки или передать в фонд средства личной гигиены для паллиативных подопечных и получить возможность снять один из шариков.

В этом году акцию поддерживают такие компании, как сеть пиццерий «Додо Пицца», ресторан доставки «Голодная панда», ресторан «Ем Сам», сети магазинов GrossHaus и «Галамарт», физкультурно-оздоровительный комплекс «Президентский», фитнес-клуб «Телостроитель» и магазин корейской косметики ULITKA. Призы от этих и многих других спонсоров можно получить, приняв участие в акции.

Отметим, что в прошлом году новогодняя акция собрала 45 300 рублей, 725 кг крышек, 46 сладких подарков для подопечных фонда, было разыграно 96 сертификатов от партнёров и два суперприза. Все собранные средства были потрачены на реализацию регулярных проектов фонда, таких как «Социальное такси», «Социальная передышка» и «Выездная реабилитация».

Фонд «Живи, малыш» с 2012 года помогает детям и молодым взрослым с заболеваниями опорно-двигательного аппарата со всей России проходить лечение и реабилитацию. Также фонд реализует собственные социальные проекты, среди которых бесплатное такси для перевозки людей с инвалидностью, выездная служба реабилитации, служба нянь-ассистентов.

Фонд располагается по адресу: улица Газетная, 30 и работает с понедельника по пятницу с 10:00 до 16:00.