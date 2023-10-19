В Нижнем Тагиле в этом году произошло 519 пожаров, от огня погибли 4 человека

В Нижнем Тагиле за 9 месяцев этого года произошло 519 пожаров, в результате которых погибли 4 человека и были травмированы 14 человек, сообщили в отделе надзорной деятельности и профилактической работы.

Основной причиной возгораний является неосторожное обращение с огнём, в 2023 году из-за этого произошёл 431 пожар, что несколько меньше, чем за аналогичный период прошлого года (484). 43 пожара произошли по электропричинам (в 2022 году — 47), 14 возгораний были вызваны неисправностями и нарушениями эксплуатации печного оборудования (в 2022 году — 24). Из-за поджогов произошло 11 пожаров (в 2022 году — 30).

В ведомстве напоминают, что в холодное время года увеличивается количество пожаров по электропричинам, а также из-за неправильной работы с печным отоплением.