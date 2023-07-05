В Нижнем Тагиле в этом году 312 осуждённых ИК-12 получили образование по различным специальностям

В Нижнем Тагиле, в 2023 году, 312 осуждённых ИК-12 получили образование по специальностям электромонтёра, токаря, слесаря-ремонтника, машиниста крана, сварщика частично механизированной сварки и другим, сообщили в ГУФСИН по региону. Обучение проходило в профессиональном училище при колонии.

«Итоговый экзамен состоял из двух этапов — проверки теоретических знаний и практическое задание, которое оценивала комиссия, в состав которой входят мастера производственного обучения и руководство образовательного учреждения. Профессиональное училище проводит обучение специалистов различных профессий, которые на сегодняшний день широко востребованы на рынке труда», — рассказал пресс-секретарь Свердловского ГУФСИН Александр Левченко.

В ведомстве отмечают, что осуждённые ИК-12 производят рекордный объём продукции среди колоний региона. С начала 2023 года здесь произвели различной продукции металло и деревообработки, швейных изделий, топливных гранул и товаров широкого потребления на 230 млн рублей.