В Нижнем Тагиле в двух ДТП пострадали дети-велосипедисты

В Нижнем Тагиле 2 сентября произошло два дорожно-транспортных происшествия с несовершеннолетними велосипедистами, сообщили в управлении ГИБДД по Свердловской области. В ведомстве подчеркнули, что в обоих случаях дети нарушили правила дорожного движения.

Первое ДТП произошло на улице Дружинина, 53: 11-летняя девочка решила пересечь пешеходный переход, не спешиваясь с велосипеда, и проезжала перекрёсток по диагонали. Её сбила Kia Sportage, с переломом лодыжки пострадавшую увезли в больницу.

За два часа до этого 15-летний подросток ехал на велосипеде по тротуару улицы Октябрьской Революции по склону вниз на большой скорости и не смог затормозить перед выезжающим из двора автомобилем Hyundai Getz. При столкновении он получил перелом ключицы.

Представители ГИБДД отмечают, что детям необходимо постоянно напоминать о необходимости пересекать пешеходные переходы только пешком, «спешиваясь с велосипедов, самокатов и других подобных средств передвижения».