В Нижнем Тагиле в ДТП с участием такси пострадал 7-летний ребёнок

В Нижнем Тагиле на перекрёстке улиц Орджоникидзе и Ильича 26 сентября произошло ДТП с участием такси, в котором пострадал 7-летний ребёнок. Об этом АН «Между строк» сообщили в отделе пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила.

30-летний водитель автомобиля ВАЗ-2112 при движении со стороны улицы Ильича в сторону проспекта Дзержинского, осуществляя поворот налево в сторону улицы Патона, не справился с управлением и не предоставил преимущество машине такси (автомобилю Ravon) под управлением 40-летнего мужчины, который двигался прямо со стороны улицы Окунева.

В результате столкновения пострадали 31-летняя женщина и 7-летняя девочка, сидевшие в Ravon. После осмотра медиками скорой помощи пассажирке было назначено лечение, а ребёнку оказали медпомощь на месте ДТП.

Сотрудники ГИБДД установили, что ребёнок перевозился с помощью удерживающего детского бустера на заднем сиденье за водителем. Мужчина, управлявший автомобилем Ravon, осуществлял перевозку пассажиров по договору аренды от 26 сентября 2023 года. На водителя составлен административный материал по ч. 2 ст. 12.3 КоАП РФ (отсутствие документов, предусмотренных ПДД, в частности путевого листа). А также по ч. 1 прим. ст. 12.5 КоАП РФ (управление ТС в качестве легкового такси, в отношении которого не оформлена установленная в законном порядке диагностическая карта) и по ч. 1. ст. 12.5 КоАП РФ (установка на транспортном средстве ГБО без согласования с ГИБДД).

Автомобиль ВАЗ-2112 не был зарегистрирован в установленном порядке, составлены административные протоколы по ч. 1 ст. 12.1 КоАП РФ и ч. 2 ст. 12.13 КоАП РФ. Также у водителя отсутствует страховка, в связи с чем он был привлечён и по ст. 12.37 КоАП РФ.