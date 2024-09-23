В Нижнем Тагиле в ДТП с легковым автомобилем насмерть разбился байкер

В минувшую пятницу, 20 сентября, на Ленинградском проспекте в районе бывшего «Мегамарта» произошло смертельное ДТП с участием мотоцикла и легкового автомобиля. Как сообщает ИА «Реальный Тагил», Lada Granta двигалась со стороны проспекта Дзержинского и начала поворачивать на улицу Володарского на зелёный свет. Навстречу по Ленинградскому проспекту ехал мотоциклист, он столкнулся с легковушкой, упал и получил серьёзные травмы. На место аварии прибыл экипаж Госавтоинспекции и бригада скорой помощи. Мотоциклиста госпитализировали. Позже он скончался в больнице.

«Мотоциклист ехал на зелёный, потом резкий громкий хлопок, и он перелетел через голову. Гаишники приехали на место минуты через три, скорая — ещё минут через пять. Всё произошло очень быстро. Байкер лежал на земле, когда инспектор подбежал к нему и стал прощупывать пульс. Через пару минут скорая увезла мотоциклиста в больницу», — рассказал «Реальному Тагилу» очевидец Дмитрий.

Как прокомментировали АН «Между строк» в отделе пропаганды Госавтоинспекции Нижнего Тагила, по факту ДТП сотрудниками органов внутренних дел проводится проверка.