В Нижнем Тагиле в ДТП с КамАЗом погиб мужчина

Смертельное дорожно-транспортное происшествие произошло 15 октября в 14:00 возле дома № 68 по улице Нижняя Черепанова. Как сообщает отдел пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила, ВАЗ-2107 под управлением 55-летнего мужчины не справился с управлением, врезался в бордюрный камень, после чего въехал в стоявший на обочине КамАЗ. В результате происшествия водитель отечественной легковушки скончался на месте происшествия.

«Прибывшими на место происшествия сотрудниками полиции установлены данные погибшего водителя, произведён осмотр транспортных средств. Опрошены водитель и пассажиры автомашины КамАЗ. Установлено, что погибший водитель автомашины ВАЗ-21074 — житель Нижнего Тагила, ранее неоднократно привлекался за незначительные нарушения ПДД», — уточнили в ГИБДД.

Сотрудниками полиции произведён осмотр места происшествия, по данному факту проводится проверка для установления причин возникновения дорожно-транспортного происшествия.