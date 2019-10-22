В Нижнем Тагиле в ДТП пострадал ребёнок

Днём 21 октября в Дзержинском районе Нижнего Тагила произошло столкновение двух легковых автомобилей. В результате происшествия пострадал двухлетний мальчик.

Как рассказали АН «Между строк» в отделе пропаганды ГИБДД, 72-летняя водитель автомобиля Mazda CX7, двигаясь по улице Энтузиастов в сторону проспекта Дзержинского, не уступила дорогу автомобилю Daewoo Nexia под управлением 30-летней женщины. В результате столкновения пострадал двухлетний пассажир корейского авто. На момент ДТП ребёнок находился в автокресле на заднем пассажирском сиденье справа.

Мальчик был отпущен домой с диагнозом «ушиб спинки носа».