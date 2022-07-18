В Нижнем Тагиле в ДТП пострадал мотоциклист

17 июля в районе плотины на Вые произошла авария с участием мотоцикла Kawasaki и ВАЗ-2110. Инцидент случился на дороге между Кирпичным и Пырловкой, пишет TagilCity.ru.

Эту информацию подтвердили в отделе пропаганды ГИБДД, уточнив, что около 15 часов 26-летняя женщина на отечественной легковушке, следуя со стороны улицы Верхняя Черепанова в сторону улицы Полярной, в районе дома Краснознаменная, 2 допустила наезд на 30-летнего мужчину, управлявшего мотоциклом. Водитель Kawasaki с переломом ноги и множественными ссадинами доставлен в ГБ № 2.