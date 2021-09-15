В Нижнем Тагиле в ДТП пострадал десятилетний подросток

Сотрудники ГИБДД Нижнего Тагила выясняют обстоятельства ДТП на Вагонке с участием двух автомобилей, в результате которого получил травмы десятилетний пассажир, сообщает отделение пропаганды ОГИБДД МУ МВД России «Нижнетагильское».

«Дорожно – транспортное происшествие с участием двух автомобилей произошло днём 14 сентября около 14 часов у дома № 66 по улице Энтузиастов», - сообщили в ГИБДД.

По данным ведомства, 38-летний водитель автомобиля Daewoo Winstorm, следуя со стороны улицы Дзержинского в сторону улицы Зари, у дома № 66 по ул. Энтузиастов не предоставил преимущество в движении и допустил столкновение с автомобилем Peugeot 307 под управлением 39-летней женщины, следующим в прямом направлении по главной дороге.

В результате ДТП два человека, в том числе ребёнок, получили травмы различной степени тяжести:

10-летний мальчик, пассажир автомобиля Peugeot, с предварительным диагнозом сотрясение головного мозга, рваная рана лба был госпитализирован в Детскую центральную больницу. В момент происшествия ребёнок находился на заднем пассажирском сидении слева, пристёгнутый ремнём безопасности автомобиля. Пассажир автомобиля Peugeot — 36-летняя женщина — с сотрясением головного мозга, ушибом грудной клетки была госпитализирована в Центральную городскую больницу № 4.

«Сотрудники ГИБДД установили, что водитель Daewoo имеет стаж управления автомобилем 15 лет, к административной ответственности за нарушение Правил дорожного движения привлекался 18 раз. Водитель освидетельствован на состояние опьянения, трезв. Водитель Peugeot имеет стаж управления автомобилем 7 лет, к административной ответственности за нарушение Правил дорожного движения привлекалась 3 раза», — рассказали в ведомстве.

На месте ДТП сотрудники ГИБДД провели осмотр места происшествия, составили процессуальные документы, опросили очевидцев. По факту ДТП проводится расследование, в ходе которого будет установлена окончательная причина ДТП.