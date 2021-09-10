В Нижнем Тагиле в ДТП на Вагонке пострадал двухмесячный ребёнок

В Нижнем Тагиле на перекрёстке проспектов Вагоностроителей и Дзержинского столкнулись ВАЗ-2115 и Hyundai Solaris. В аварии пострадали водитель отечественной легковушки и его пассажир — двухмесячный ребёнок.

Как сообщает отдел пропаганды ГИБДД, водитель автомобиля Hyundai Solaris, следуя по проспекту Вагоностроителей, при повороте налево не пропустил ВАЗ-2115 и столкнулся с ним. Водитель Hyundai Solaris — 35-летний мужчина со стажем управления авто 17 лет. В 2021 году к административной ответственности за нарушение ПДД он привлекался три раза. В момент ДТП водитель был трезв.

Двухмесячный пассажир ВАЗ-2115 согласно предварительному диагнозу получил сотрясение головного мозга. Ребёнка перевозили с помощью автолюльки, которая соответствовала возрастным особенностям мальчика. В ГИБДД считают, что этот фактор спас ребёнка от получения более серьёзных травм.

Его дедушка, 46-летний водитель автомобиля ВАЗ-2115, с переломом надколенника госпитализирован в Центральную городскую больницу.

Сейчас сотрудники ГИБДД проводят расследование, в ходе которого будет установлена окончательная причина ДТП.