В Нижнем Тагиле в ДТП на улице Ермака пострадали 2 человека

Вечером 6 сентября в Нижнем Тагиле на улице Ермака произошло ДТП с участием двух автомобилей, в котором пострадали два человека.

Как рассказали АН «Между строк» в отделе пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила, ДТП произошло около 18:00. Водитель автомобиля Kia Rio, 42-летний мужчина, выезжая из двора дома № 20 на улице Ермака, не уступил дорогу 31-летней женщине за рулём Mercedes-Benz Е240, двигавшейся в прямом направлении в сторону улицы Береговой-Краснокаменской.

В результате аварии водитель и пассажир Kia Rio с многочисленными травмами были госпитализированы в ГБ № 2 Нижнего Тагила. Женщина, находившаяся за рулём Mercedes-Benz, не пострадала.

Сотрудники ГИБДД разбираются в причинах ДТП, выясняя все обстоятельства инцидента.