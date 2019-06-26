В Нижнем Тагиле в ДТП на Свердловском шоссе водителя зажало в автомобиле

Возле гипермаркета «Лента» на Свердловском шоссе столкнулись Daewoo Matiz и «Нива», сообщили АН «Между строк» очевидцы аварии.

По словам свидетелей ДТП, после столкновения отечественный автомобиль отбросило на грузовую «Газель». 32-летний водитель «Нивы» оказался зажат в автомобиле. Приехавшие на место происшествия спасатели деблокировали мужчину и передали медикам.

«Мужчина 87 года рождения, у него день рождения сегодня», - сообщил источник в МЧС.

Из-за аварии в месте ДТП образовалась серьёзная пробка.