В Нижнем Тагиле в ДТП на Старателе мужчина сломал ногу

Накануне, 29 сентября, около 15:30 в Нижнем Тагиле на Старателе произошло ДТП, в результате которого пострадал 44-летний мужчина, пишет ИА «Все новости» со ссылкой на отдел пропаганды ГИБДД.

Инцидент произошёл возле дома № 22а на улице Курортной. 54-летний водитель Nissan X-Trail при повороте налево с улицы Гагарина на Свердловское шоссе не уступил дорогу едущему со стороны Николо-Павловского автомобилю ВАЗ-2115 под управлением 44-летнего местного жителя. В результате ДТП водителя ВАЗа с переломом ноги и сотрясением головного мозга госпитализировали в больницу.