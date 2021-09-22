В Нижнем Тагиле в ДТП на Руднике пострадал 11-летний ребёнок

Сегодня около 08:00 возле дома № 131 на улице Перова на Руднике III Интернацинала произошло ДТП, в котором пострадала 11-летняя девочка. Об этом АН «Между строк» сообщили в УГИБДД ГУ МВД по Свердловской области.

Как рассказали в ведомстве, 38-летний водитель Chevrolet Lacetti, следуя по улице Перова, допустил наезд на ребёнка, переходившего проезжую часть по пешеходному переходу. В результате происшествия девочка-пешеход получила ушиб спины и после осмотра медиками в больнице была отпущена домой.

Водитель рассказал автоинспекторам, что он остановился перед зеброй, чтобы пропустить пешеходов, стоящих возле него. Две девочки не начинали переходить проезжую часть, поэтому мужчина продолжил движение. В этот момент девочки вышли на пешеходный переход и водитель допустил наезд на одну из них. Однако после опроса пострадавшей и очевидцев происшествия выяснилось, что водитель не останавливался и не притормаживал.

В отношении виновника аварии сотрудники полиции составили административный протокол по статье 12.18 КоАП РФ «Непредоставление преимущества в движении пешеходу». Санкции данной статьи предусматривают наказание в виде штрафа в размере от 1500 до 2500 рублей.