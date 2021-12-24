В Нижнем Тагиле в детской поликлинике на Тагилстрое появился новый рентген

В Нижнем Тагиле в детской поликлинике на Балакинской, 16 обновили рентгенодиагностический аппарат. Цифровое устройство за 6,5 млн рублей появилось в медучреждении благодаря программе «Модернизация первичного звена здравоохранения».

Специалисты медучреждения смогут проводить широкий диапазон исследований. Теперь маленьким пациентам смогут проверить грудную клетку, позвоночник, суставы, кисти, стопы, череп и мягкие ткани. Проводить рентген можно будет сидя, стоя или лёжа. Аппарат позволит проводить исследования у пациентов с ограниченной подвижностью или травмой. Работает новая техника бесшумно.

«Старый рентген-аппарат часто выходил из строя, но теперь родителям с маленькими пациентами больше не придётся ездить в другой конец города на диагностику», — отметил главный врач Детской городской больницы Дмитрий Клеймёнов.

Проводить исследования на таком аппарате, делятся в поликлинике, станет намного проще. Снимки получаются практически мгновенно и могут храниться в цифровом формате, а значит, не будут портиться при хранении.