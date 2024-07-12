В Нижнем Тагиле в детском морском центре «Парус» появились новые яхты «Неубиваемый оптимист»

В Нижнем Тагиле в детском морском центре (ДМЦ) «Парус» появились четыре новые яхты-швертбота «Неубиваемый оптимист». Обновить материально-техническую базу для работы на период летних каникул получилось благодаря реализации проекта «Крапивинская локация “Ребячья пристань”», который победил в грантовом конкурсе «ЕВРАЗ: Город друзей — город идей!» в 2023 году. На мероприятие позвали учеников из Городского дворца детского и юношеского творчества (ГДДЮТ), а также ребят из екатеринбургского ​центра гражданско-патриотического воспитания «Каравелла».

«Ребята, эти классные лодки, которые вы получили, называются “Неубиваемый оптимист”. Они намного удобнее, чем “Оптимист”. Я хочу пожелать вам, чтобы когда вы будете ловить ветер в паруса, вы никогда не отчаивались, даже если немножко не дотянули и где-то проиграли. И всегда ликовали при победе. Ведь жизнь разная!»,— сказала Лариса Крапивина, почётный работник сферы молодёжной политики РФ, невестка писателя Владислава Крапивина.

Для проекта взяли название «Крапивинская локация» в память об известном и любимом многими писателе Владиславе Петровиче Крапивине, воспевший в своих произведениях тему моря и приключений.

«Проект представлял собой расширение базы плавсредств центра для запуска новой “крапивинской локации” на период летних каникул лагеря “Ребячий особняк”, чтобы у ребят появилась возможность ходить под парусом на яхтах разного класса. Ранее мы не могли участвовать в городских регатах на самодельных яхтах из-за невозможности регистрации класса. Сейчас “Неубиваемый оптимист” позволяет участвовать в подобных соревнованиях», — рассказала командор центра и педагог дополнительного образования ГДДЮТ Ирина Тупицына.

«Неубиваемый оптимист» это специально разработанная модель лодки для начинающих спортсменов. Она отличается корпусом повышенной прочности, который может выдержать сильные удары. По словам Ирины Тупицыной, этим летом ученики ДМЦ «Парус» примут участие в регате, посвященной царевичу Алексею в Екатеринбурге и в мероприятиях ко Дню морского флота.

«Центр предложил очень интересный проект по расширению плавсредств для обучение детей. Теперь ребята разных возрастов смогут ходить под парусом и тренировать в себе смелость, ловкость. Идею команда защищала так оптимистично, что не победителями они быть не смогли. Мы посчитали, что реализация идеи центра очень важна для города», — пояснила директор некоммерческой организации «Благотворительный фонд ЕВРАЗ Урал» Елена Раудштейн.

На реализацию проекта компания выделила 680 тысяч рублей.