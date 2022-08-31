В Нижнем Тагиле в День знаний испекут гигантский пирог

Огромный творожно-вишнёвый пирог решили приготовить в Нижнем Тагиле в пекарне «Любимая» на Центральном рынке. Его размер, рассказывает хозяйка пекарни Ольга Веселкова, будет 120 на 80 сантиметров. Печь пирог будут два повара. Угостить тагильчан вкусным подарком в пекарне решили в честь своего пятилетнего юбилея, 1 сентября.

В День знаний рядом с пекарней на улице Газетной, 97а пройдёт большая праздничная программа (0+). Организаторы подготовили розыгрыш годового запаса хлеба, победитель которого сможет весь год покупать изделия в пекарне по сертификату.

«В этом году у города много праздников, и в наш первый юбилей захотелось заявить о себе на более обширную аудиторию. В День знаний мы хотим порадовать деток, потому что они частые гости в нашей пекарне. Многие приходили к нам ещё совсем маленькими, родители, гуляя с детьми, очень часто заходят к нам. И мы хотим завтра порадовать наших гостей», — рассказала Ольга Веселкова.

Также на празднике пекарня «Любимая» организует дегустацию разновидностей премиального хлеба, среди которых будут средиземноморский хлеб, ржаные бриоши на закваске с изюмом, лепёшки с черносливом и чиабатта. Помимо вкусных подарков, гостей ждёт музыкальная программа от «Не школы барабанов». Вести праздничную программу будет Михаил Виноградов, начало — в 14:00.