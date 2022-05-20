В Нижнем Тагиле в честь юбилея города высадят 300 деревьев

В парках и скверах Нижнего Тагила в этом сезоне высадят 300 новых деревьев. К экологическим акциям подключились 15 предприятий и организаций, сообщает пресс-служба мэрии.

В парке «Народный» сотрудники МУ МВД России «Нижнетагильское» в честь коллег, погибших при исполнении служебных обязанностей, высадили 77 деревьев. Работники РЖД продолжили озеленение «Тагильской лагуны — 2», высадив 19 елей, берёз и шаровидных ив. Персонал химического завода «Планта» этой весной занимается озеленением Северного посёлка. Улицы Сурикова, III Интернационала и участок от проходной до заводоуправления украсят 140 молодых сосен. 100 кустов сирени и акации высадит ООО «Позитив» вдоль дороги по улице Серова.

По словам начальника отдела по экологии и природопользованию мэрии Ларисы Носовской, высадка деревьев продлится до середины июня. На проспекте Ленина высадят 30 лип, яблонь и ясеней. При участии ЕВРАЗ НТМК 45 берёз посадят на улице Захарова. Также озеленение продолжится в «Тагильской лагуне», Театральном сквере и возле музея изобразительных искусств. Следующий большой этап работ начнётся с сентября, в наиболее благоприятный период для приживаемости кустарников.

В год 300-летия Нижнего Тагила особое внимание уделено и цветочному оформлению. Площадь, которую планируется украсить однолетними и многолетними растениями в 2022 году, составит около 6200 кв. м. Предусмотрено более 60 мест под клумбы, вазоны и рабатки. В парках, скверах, на придорожных территориях города будет высажено не менее 240,9 тысячи саженцев бегонии, бархатцев, георгинов, антиринумов, бальзаминов, петуний, сильвий, флоксов, настурций, маргариток — всего около 30 видов декоративных растений. Для каждого цветника разработана и утверждена индивидуальная схема.