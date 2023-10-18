В Нижнем Тагиле в частном доме загорелся газ

Днём 16 октября произошло возгорание в помещении котельной в частном жилом доме на улице Отдыха в микрорайоне Ключики. По предварительной информации, хозяйка дома находилась на кухне, когда внезапно отключилось электричество и сработал датчик-сигнализатор газового оборудования, установленный в котельной.

«Женщина пошла на звук и обнаружила открытый огонь из металлического газового шланга. Пенсионерка пыталась самостоятельно справиться с огнём с помощью воды. По телефону о случившемся сообщила сыну, который вызвал пожарных», — рассказали АН «Между строк» в МЧС.

На место происшествия были направлены 3 автоцистерны и 10 человек личного состава. Площадь пожара составила 1 кв. м. Пострадавших нет. Дознавателями МЧС проводится проверка. Обстоятельства и причина пожара устанавливаются.