В Нижнем Тагиле в центре «Мой бизнес» состоялся бизнес-форум «Новые инструменты финансирования малого и среднего предпринимательства»

В центре «Мой бизнес» встретились директора муниципальных фондов Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства. Всего в Нижний Тагил приехали представители компаний из 25 городов Свердловской области.

Гостям центра рассказали о деталях работы инвестиционного проекта «ВДело». Директор платформы Елена Коблова составила портрет заёмщика и инвестора инвестиционной платформы, а также рассказала о правилах рейтингования проектов.

«Сейчас нам стало больше доверять как заёмщиков, так и инвесторов. Платформа “ВДело” хоть и молодая, но очень эффективная. Она помогает предпринимателям развивать бизнес, а частным инвесторам присоединиться к сообществу и зарабатывать вместе с малым и средним бизнесом», — отметила Елена.

По словам руководителя представительства Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства в Горнозаводском управленческом округе Сергея Федореева, идея провести мероприятие возникла совместно с компанией Сбербанк.

«Площадка “Мой бизнес” является удобной локацией, и фактически Нижний Тагил — это сердце Свердловской области. К тому же фонд в нашем городе стал центром изменений. Как пример, это создание инвестиционной платформы “ВДело” и проекта “АртРезиденция” в Черноисточинске, который тоже зародился в наших стенах», — говорит Сергей Федореев.

На встрече представители фондов обсуждали конкретные ситуации в сфере займов и планировали, как сделать работу эффективнее. Генеральным партнёром мероприятия стал Сбербанк, с которым Нижнетагильский фонд поддержки предпринимательства сотрудничает в сфере поддержки малого и среднего бизнеса.

Подобные встречи проводятся каждый год. На них представители муниципальных фондов Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства делятся статистикой и подводят итоги года.

Так, представитель фонда из Краснотурьинска Светлана Никитюк рассказала, что в основном в городе просят займы на пополнение оборотных средств и оборудование. А директор Новоуральского центра развития предпринимательства Игорь Воронин отметил, что услуги фонда пользуются популярностью в городе — при населении 80 тысяч человек фонд выдал около 50–60 займов за год.