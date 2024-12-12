В Нижнем Тагиле в Центре «Мой бизнес» предприниматели расскажут личные истории о нестандартных решениях

14 декабря в Центре «Мой бизнес» пройдёт интеллектуальная вечеринка в формате «Шоу коротких историй», темой вечера станет «Это может сработать!» (18+).

Девять предпринимателей, каждый из которых доказал, что смелые решения могут привести к успеху, поделятся вдохновляющими историями о преодолении, мечтах и нестандартных подходах.

Свои истории расскажут:

Сергей Ветошкин — идеолог и основатель компании по производству одежды LEMIVE.

Елена Коблова — CEO компании BPMSoft, предприниматель, 20 лет в IT.

Руслан Марчевский — директор Нижнетагильского цирка, лауреат престижной международной премии «Признание», член Общественной палаты, Союза цирковых деятелей.

Татьяна Важенина — блогер, предприниматель, организатор проектов для женщин, мама восьмерых детей, вышла замуж в «4 свадьбы» на канале Пятница.

Светлана Кашина — певица, заведующая эстрадным отделением Нижнетагильского колледжа искусств, преподаватель эстрадного вокала, член регионального Союза концертных деятелей РФ.

Шахрияр Алиев — предприниматель с харизмой, основатель международной франчайзинговой сети мороженого Mivino.

Евгений Ковтунов — путешественник, человек действия, превращает мечты в цели и каждый раз покоряет новые вершины.

Дмитрий Дроков — собственник автосалона «Русальянс».

На мероприятии с живым вокалом выступит победительница вокального проекта «Ну-ка, все вместе» Лейла Бургардт и DJ IMHO Дмитрий Дроков со своим DJ-сетом.

Начало мероприятия в 18:00. Для участия в качестве гостя требуется регистрация по ссылке: https://docs.google.com/forms/d/1qj-lvBYwhRkrItI31KfLCVzCXLxzGnSYVeVAgXr7G-s/viewform?edit_requested=true