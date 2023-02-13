В Нижнем Тагиле в центре «Мой бизнес» открылась выставка о выдающихся предпринимателях

В Нижнем Тагиле в центре «Мой бизнес» сегодня, 13 февраля, открылась выставка «Наследие выдающихся предпринимателей России и Урала» (0+).

Экспозиция рассказывает о династиях Строгановых, Демидовых, Замятиных, Поклевских-Козелл, Шадриных и Агафуровых, а также о таких предпринимателях, как Алексей Вяткин, Дмитрий Зязин, Максим Походяшин.

«Мы должны помнить о наших предпринимателях, которые проявили себя как бизнесмены, меценаты и как люди высочайших технологических инноваций своего времени. Надо отметить, что и предприниматели прошлых столетий проходили через различные испытания, создавая свой бизнес и развивая его. У них были проблемы со взаимодействием с государством и между собой. И в этом смысле бизнесменам сегодняшнего дня важно знать эти истории, знать опыт их предшественников», — отметила уполномоченный по защите прав предпринимателей Свердловской области Елена Артюх.

Автор выставки — кандидат исторических наук, старший научный сотрудник центра экономической истории Института истории и археологии УрО РАН Владимир Микитюк. В экспозиции представлены имена дореволюционных предпринимателей из Екатеринбурга, Нижнего Тагила, Первоуральска, Полевского, Красноуфимска, Краснотурьинска, Североуральска, Режа, Невьянска, Ирбита, Талицы.

Организацию выставки поддержали администрация Нижнего Тагила, центр «Мой бизнес», уполномоченный по защите прав предпринимателей Свердловской области Елена Артюх и Свердловское региональное отделение «Опоры России».

Также познакомиться с историей предпринимательской деятельности на Урале и узнать об экономике региона можно в аудио- и текстовом формате на сайте выставки. Ранее экспозиция уже побывала в Невьянске, Екатеринбурге, Качканаре, Полевском и Ирбите.

Организаторы отмечают, что готовы пополнить исследование новыми именами. Если в нашем городе есть истории о выдающихся предпринимателях Урала, можно написать на электронную почту а707@yandex.ru.