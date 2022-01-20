В Нижнем Тагиле в бывшем здании «Тагилбанка» откроется МФЦ

В этом году в Нижнем Тагиле откроют новый центр сервиса «Мои документы». Большое отделение МФЦ заработает в бывшем здании «Тагилбанка» по адресу Ломоносова, 2а, пишет ИА «Все новости» со ссылкой на пресс-службу МФЦ Свердловской области.

Новый офис откроют на первом этаже здания, он займёт 1000 квадратов. В течение месяца планируют подготовить проект ремонта помещений, который обойдётся в 214 тысяч рублей.

В новом подразделении для посетителей будут работать 37 окон. При этом 27 из них перенесут из отделения на улице Космонавтов, которое в будущем планируют закрыть. Также в новое подразделение хотят перенести 10 окон из офиса на улице Металлургов, где будет работать только 10 окон.

«Открытие нового центра “Мои документы” необходимо для улучшения качества обслуживания и создания максимально комфортных условий для заявителей, а также доступности услуг для жителей Гальянки. Точная дата запуска будет известна позднее», — пояснили в региональном МФЦ.

Напомним, сейчас в разных районах Нижнего Тагила работают четыре офиса МФЦ: на Вагоностроителей, 64, Космонавтов, 45, Металлургов, 46б и Мира, 2а для предпринимателей.

В июле 2018 года у банка была отозвана лицензия. Распродажа имущества «Тагилбанка» началась ещё осенью 2019 года.