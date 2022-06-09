В Нижнем Тагиле в ближайшие дни сотрудники ГИБДД будут выявлять водителей, которые выезжают на встречную полосу

В Нижнем Тагиле и Горноуральском городском округе сотрудники Госавтоинспекции с 10 по 13 июня проведут оперативно-профилактическое мероприятие «Безопасная дорога», во время которого будут выявлять и пресекать выезды автомобилей на полосу встречного движения.

«Наряды ДПС будут нести службу на подъездных трассах к городу Нижнему Тагилу, при этом будут приближены к очагам аварийности, пресекать нарушения правил обгона, в том числе с помощью ведения скрытого контроля за дорожным движением», — рассказали в отделе пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила.

В Госавтоинспекции напоминают, что выезд на полосу встречного движения и нарушение правил обгона влекут за собой самые тяжёлые последствия. В каждой третьей такой аварии гибнет человек. Кроме того, за выезд на встречную полосу предусмотрен штраф в размере от одной до пяти тысяч рублей либо лишение права управления транспортным средством на срок от четырёх до шести месяцев.