В Нижнем Тагиле в ближайшие дни потеплеет до плюс 25 градусов

На этой неделе тагильчан ждёт резкое потепление, столбики термометров поднимутся до плюс 25 градусов. Сегодня, 4 мая, воздух прогреется только до 15 градусов выше нуля, но уже завтра — до плюс 23 градусов, к 8 мая — до плюс 25 градусов. Ветер будет дуть преимущественно юго-западный. Вторая половина недели прогнозируется пасмурной.

На севере Свердловской области дневная температура воздуха будет держаться 4 мая на уровне 10 градусов выше нуля, 5 и 6 мая — достигать плюс 17–21 градуса. Ночью столбики термометров опустятся при этом до минус одного градуса. Ожидаются заморозки, что может навредить сельскохозяйственным культурам. Также Уральский гидрометцентр предупреждает жителей региона о тумане, северо-западном и юго-западном ветре с порывами до 14 м/с.