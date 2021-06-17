В Нижнем Тагиле в автоаварии на Уральском проспекте пострадала женщина

Сегодня около 10 часов утра в Нижнем Тагиле на Уральском проспекте произошло ДТП, в результате которого 52-летняя пассажирка одного из автомобилей получила травму, сообщили АН «Между строк» в отделе пропаганды ГИБДД города.

По информации ведомства, 38-летняя водитель Kia Venga при выезде с улицы Новаторов не убедилась в безопасности манёвра и не предоставила преимущество Kia Spectra, который ехал по Уральскому проспекту со стороны центра города. В результате происшествия пассажирка Kia Spectra получила травмы, после осмотра врачами скорой помощи была отпущена домой.