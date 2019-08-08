В Нижнем Тагиле в аварии с пьяным водителем пострадал 7-летний мальчик

В Нижнем Тагиле при столкновении Nissan Bluebird и Kia Rio на Октябрьском проспекте пострадал 7-летний ребёнок. ДТП случилось 7 августа в 16:50. 29-летний водитель Nissan Bluebird, выезжая с дублёра Октябрьского проспекта, неправильно выбрал скорость и столкнулся с остановившейся перед ним машиной Kia Rio. За рулём Kia сидел 47-летний мужчина.

В дорожной аварии пострадал 7-летний пассажир Nissan Bluebird. Он получил ушиб брюшной стенки живота и после оказания медицинской помощи был отпущен домой. В отделе пропаганды ГИБДД сообщили, что ребёнок перевозился с использованием детского удерживающего средства.

Nissan Bluebird управлял тагильчанин с 6-летним водительским стажем. Во время езды он был трезв и ранее лишь раз привлекался к административной ответственности за незначительное нарушение правил дорожного движения.

В то же время водитель Kia Rio, в которую врезался Nissan Bluebird, оказался нетрезв. Житель Нижнего Тагила с 23-летним стажем управления автомобилем также привлекался к административной ответственности один раз за незначительное нарушение ПДД. На этот раз мужчине грозит штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение прав на срок от 1,5 до 2 лет.