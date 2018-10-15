Происшествия
Автоновости

В Нижнем Тагиле в аварии с пассажирской «Газелью» пострадали два человека (ВИДЕО)

15.10.2018 19:04
В Нижнем Тагиле в аварии с пассажирской «Газелью» пострадали два человека (ВИДЕО)

Сегодня, 15 октября, около 13:00 у дома № 16 по улице Юности произошло массовое ДТП, в котором пострадали два человека. Как видно на записи камер видеонаблюдения «Сетей Тагила», Skoda Rapid на полной скорости врезается в остановившийся на перекрёстке ВАЗ-2107, после чего обе легковушки залетают под пассажирскую «Газель». По данным отдела пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила, в аварии пострадали два человека. Их состояние уточняется. Подробности происшествия в полиции пообещали предоставить позднее.

Видео: «Сети Тагила»
Фото: 
«Типичный тагильчанин»
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