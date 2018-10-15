В Нижнем Тагиле в аварии с пассажирской «Газелью» пострадали два человека (ВИДЕО)

Сегодня, 15 октября, около 13:00 у дома № 16 по улице Юности произошло массовое ДТП, в котором пострадали два человека. Как видно на записи камер видеонаблюдения «Сетей Тагила», Skoda Rapid на полной скорости врезается в остановившийся на перекрёстке ВАЗ-2107, после чего обе легковушки залетают под пассажирскую «Газель». По данным отдела пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила, в аварии пострадали два человека. Их состояние уточняется. Подробности происшествия в полиции пообещали предоставить позднее.