В Нижнем Тагиле в 7 из 12 магазинов пиротехники нашли нарушения 

В Нижнем Тагиле отдел надзорной деятельности накануне Нового года провёл рейды по магазинам пиротехники. Всего на территории города зарегистрировано 12 торговых точек, которым разрешено реализовывать салюты и фейерверки. В семи из них инспекторы выявили нарушения пожарной безопасности.

Среди выявленных нарушений — неисправные огнетушители, доступ покупателей к витринам с пиротехникой, хранение продукции вблизи приборов системы отопления. Также специалисты отмечают недостаточное расстояние от торговых павильонов до общественных зданий и продажу фейерверков в здании, не предназначенном для этого по нормам пожарной безопасности.

Нарушителей требований пожарной безопасности привлекли к административной ответственности.