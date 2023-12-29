В Нижнем Тагиле в 2024 году плата за детский сад вырастет на 4,5%

В Нижнем Тагиле с 1 июля 2024 года на 4,5% повысится плата за детский сад. Соответствующее постановление подписал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

«В 2024 году муниципалитеты не смогут повысить стоимость питания более чем на 4,5%. Родители, чьи дети посещают муниципальный сад, оплачивают в содержании ребёнка только питание. Коммунальные услуги, образовательные занятия, оплату труда педагогов берут на себя муниципальный и областной бюджеты», — отметили в департаменте информационной политики региона.

Напомним, что последнее повышение платы за детский сад в Нижнем Тагиле было в начале этого года. Тогда стоимость посещения детского сада увеличилась на 5,5% — до 2541 рубля за 12-часовое пребывание малыша в дошкольном учреждении в течение пятидневной рабочей недели. В 2024 году эта услуга будет стоить 2656 рублей.