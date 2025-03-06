В Нижнем Тагиле в 2024 году из незаконного оборота было изъято более 20 килограммов наркотиков

В 2024 году в Нижнем Тагиле на учёт было поставлено 1052 преступления в сфере незаконного оборота наркотиков. Рост показателя превысил 40%. Такие данные были озвучены на заседании антинаркотической комиссии, которое прошло в администрации города.

«Тяжких и особо тяжких преступлений выявлено 865. В 2023 году – 554. Определённых успехов удалось добиться в раскрытии преступлений, связанных со сбытом наркотических веществ. Возбуждено 778 уголовных дел, из них в суд направлено 662 дела. Из незаконного оборота было изъято более 20 килограммов наркотических веществ (в 2023 году – 14 кг)», — сообщил начальник отдела по контролю за оборотом наркотиков МУ МВД России «Нижнетагильское» Артур Белых.

Как сообщает пресс-служба администрации города, работа по профилактике наркопреступлений осуществлялась в тесном взаимодействии полиции с сотрудниками других государственных структур, органов муниципальной власти, образовательных и некоммерческих организаций, а также учреждений здравоохранения.

«По сравнению с 2023 годом, в 2024-м на 10% увеличилась численность диспансерной группы потребителей наркотических веществ. Но мы понимаем: раз у нас высокое число отравлений, следовательно, мы качественно работаем по выявлению. Положительным является то, что с диагнозом “синдром зависимости от наркотиков” в Нижнем Тагиле нет ни одного несовершеннолетнего», — рассказал заведующий диспансерным наркологическим отделением ГАУЗ СО «Психиатрическая больница № 7» Алексей Сухотский.

Медик высоко оценивает эффективность межведомственного взаимодействия в городе по направлению профилактики наркомании. Главный санитарный врач Нижнего Тагила Юрий Бармин поддержал мнение коллеги, отметив, что нижнетагильские службы «активнее работают по выявлению и предотвращению случаев острых отравлений наркотическими веществами и алкоголем, чем в других муниципалитетах региона».

«Надо работать лучше. В наших интересах сохранить население. Это одна из самых актуальных проблем. Появляются дополнительные возможности влиять на ситуацию. Сегодня мы активно работаем в социальных сетях. Развивается муниципальный центр управления, через который можно вести профилактику наркомании и алкоголизма. Все ресурсы, которые у нас есть, задействуем в полном объёме», — сказал глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев.