В Нижнем Тагиле в 2023 году требуют расселения 57 аварийных домов

Депутаты Нижнетагильской городской думы на профильной комиссии обсудили вопрос переселения тагильчан из ветхого жилья. С 2019 года муниципалитет мог приобретать новую жилплощадь за счёт средств региональной адресной программы, которая является частью нацпроекта «Жильё и городская среда». На начало 2022 года аварийными были признаны 68 многоквартирных домов, всего за год в Нижнем Тагиле расселена 31 семья из 20 аварийный помещений.

В настоящий момент не у всех домов есть возможность попасть в региональную адресную программу «Переселение граждан на территории Свердловской области из аварийного жилого фонда», которая рассчитана на 2019–2025 годы. Так, региональным правительством предусмотрено предоставление субсидий на переселение граждан из жилых помещений, которые признаны непригодными для проживания в период с 1 января 2012 по 1 января 2017 года. Сейчас список аварийных домов включает в себя 57 жилых строений.

«Войти в новую программу мы не можем, так как зависим от других городов субъекта. Мы первый этап расселения уже выполнили, а другие города Свердловской области ещё нет. Нацпроект рассчитан до 2025 года. Будем ждать завершения в целом по субъекту. Администрацией города уже подготовлены документы в отношении 57 аварийных домов, признанных таковыми после 1 января 2017 года, для включения в состав новой региональной адресной программы при условии выделения финансирования и внесения изменений в условия программы», — объяснила депутатам начальник управления по учёту и распределению жилья администрации города Викторина Пырина.

Депутаты задали вопрос о возможности временно расселить жителей аварийных домов в общежития, но Виктория Пырина отметила, что таких помещений в городе недостаточно и, как правило, люди не соглашаются на подобное жильё. В прошлом году по договору социального найма в муниципальные жилые помещения было расселено лишь две семьи.

В 2023 году на переселение граждан из аварийного жилого фонда, в том числе на завершение мероприятий региональной адресной программы, направят 20 млн 559 тысяч рублей. Из них, по словам Виктории Пыриной, около 19,5 млн рублей будет направлено на расселение людей из аварийных домов. Удастся расселить примерно 15 семей из домов на Каспийской, 16 и Хохрякова, 2а. На оставшиеся 896,8 тысячи рублей город планирует приобрести в муниципальную собственность жилое помещение на первичном рынке жилья.