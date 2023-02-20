В Нижнем Тагиле в 2023 году отремонтируют более 50 тысяч квадратных метров тротуаров

В Нижнем Тагиле в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» (БКД) в 2023 году обновят более 50 тысяч квадратных метров тротуаров. Как рассказали АН «Между строк» в пресс-службе мэрии, работы по этому направлению будут проводиться на проспекте Мира и улице Фрунзе. Отремонтируют мостовые для пешеходов на улицах Октябрьской Революции, Тагилстроевской и вдоль Черноисточинского шоссе.

«Если в прошлом году самым большим по площади объектом стала бульварная часть чётной стороны Ленинградского проспекта, где подрядчики уложили 17,5 тысячи квадратных метров плитки, а ещё свыше тысячи квадратных метров тротуаров было выполнено в асфальте, то в этот раз такими объектами станут проспект Мира и улица Фрунзе, — рассказал заместитель директора Службы заказчика городского хозяйства Николай Новиков. — На двух участках проспекта Мира будет уложено около 18 тысяч квадратных метров тротуарной плитки, а общая площадь ремонтируемой пешеходной части улицы Фрунзе составит почти 16 тысяч квадратных метров».

Кроме того, некоторые участки тротуаров обновят вне национального проекта БКД. Так, работы по восстановлению тротуара проведут вдоль дороги по Исинскому тракту. По словам Игоря Васильева, директора генподрядчика МУП «Тагилдорстрой», в этом году его предприятию предстоит уложить очень много плитки, а к тротуарам добавятся работы по мощению межрельсового пространства на трамвайных путях, следовавших по проспекту Мира и улице Фрунзе. Ещё в планах у компании — обновление территорий Выйского парка и пешеходной зоны по нечётной стороне Ленинградского проспекта.

«Сегодня думаем над тем, какие организационные мероприятия провести, чтобы справиться с предстоящими колоссальными объёмами по мощению», — говорит Игорь Васильев.