В Нижнем Тагиле в 2023 году начнётся строительство культурно-образовательного центра на Гальянке. Образовательное пространство появится в районе ФОК «Уралец» на улице Тагилстроевской, сообщили в пресс-службе мэрии. Объект будет состоять из двух корпусов: в одном расположатся кружки и секции, подконтрольные управлению образования мэрии, во-втором — управлению культуры.

В двух современных зданиях разместятся актёрские студии, музыкальные кружки, творческие мастерские, а также исследовательские лаборатории и научные пространства. Прилегающая территория будет полностью благоустроена и оснащена детскими игровыми и спортивными площадками.

Финансовые средства на строительство заложены в бюджете в рамках соглашения между администрацией города, правительством Свердловской области и компанией ЕВРАЗ. В феврале 2023 года муниципалитет планирует определить строительную организацию, которая займётся воплощением проекта в жизнь.

Проект нового учреждения летом этого года прошёл государственную экспертизу и до конца 2024 года должен быть введён в эксплуатацию. Образовательное пространство займёт площадь около 4,5 тысячи квадратных метров.

«Объект долгожданный и важный для Гальянки. В этом микрорайоне достаточно много спортивных учреждений, но нет организаций дополнительного образования культурной и научно-исследовательской направленности. Сегодня все лимиты по финансированию до нас доведены, поэтому со службой заказчика мы готовим техническое задание для проведения конкурсных процедур по определению подрядной организации», — отметил мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев.