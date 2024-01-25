В Нижнем Тагиле в 2023 году на 44,1% выросло количество случаев мошенничества

Полиция Нижнего Тагила подвела итоги работы по борьбе с преступностью за 2023 год. На совещании, в котором приняли участие начальник свердловского главка МВД Александр Мешков, глава гарнизона Ибрагим Абдулкадыров, мэр Владислав Пинаев, отметили, что полицейским Нижнего Тагила удалось добиться снижения числа зарегистрированных преступлений на 5,4%, в том числе тяжких и особо тяжких — на 5,0%. На 15,6% выросла раскрываемость. Наметилась положительная динамика по выявлению противоправных деяний в сфере незаконного оборота наркотических веществ. Выявлено 8 криминальных эпизодов, совершённых в составе организованных групп, а также 5 фактов притоносодержания. Улучшены показатели по борьбе с экономическими нарушениями. Задокументировано 29 фактов коррупционной направленности. А также улучшилась обстановка в общественных местах. Расследовано и направлено в суды 1061 уголовное дело.

Несмотря на положительную динамику, есть ряд проблем, на которые следует обратить особое внимание. В их числе — рост количества противоправных действий несовершеннолетних (124 факта). Случаи ДТП увеличились с 230 до 328. Травмы получили 437 граждан, в том числе 55 детей, погибли 16 человек. Случаев мошенничества зарегистрировано 660, что на 44,1% больше, чем в 2022 году. На совещании также отметили, что руководству полиции Нижнего Тагила предстоит предпринять комплекс дополнительных мер по доукомплектованию гарнизона личным составом. Некомплект составляет 14,6%.

«Одним из важных положительных моментов в деятельности полиции Нижнего Тагила стало внедрение в эксплуатацию аппаратно-программного комплекса “Хроматэк-Кристалл 5000”. Это современное оборудование, установленное осенью прошлого года, позволяет производить экспертизы и исследования всех видов наркотиков, психотропных, сильнодействующих веществ и их прекурсоров. До этого все территориальные ОВД севера области, включая Нижний Тагил, возили на экспертизу вещдоки в Екатеринбург, что значительно влияло на оперативность исследований», — отметил руководитель пресс-службы свердловского МВД Валерий Горелых.

В числе задач на 2024 год были названы: активизация борьбы с наркотрафиком, незаконной миграцией, преступлениями несовершеннолетних и в сфере IT-технологий, а также проведение комплекса мероприятий, направленных на обеспечение охраны общественного порядка на предстоящих в марте выборах президента страны.

После совещания глава областной полиции Александр Мешков проверил ход ремонтных работ в здании на улице Просёлочной, 48, куда должен переехать личный состав ОП № 20.