В Нижнем Тагиле в 2022 году снесут два аварийных дома

Два аварийных дома в Нижнем Тагиле (на Высокогорской, 60 и Кирова, 27) пойдут под снос в 2022 году. Информация об этом появилась на сайте администрации города.

Снести дома должны до 1 ноября 2022 года. Оба здания попали в региональную адресную программу «Переселение граждан на территории Свердловской области из аварийного жилищного фонда в 2019–2025 годах». После сноса МКУ «Служба заказчика городского хозяйства» должно утилизировать мусор и предоставить документы о прекращении существования объектов недвижимости. Согласно информации мэрии, жителей аварийного жилья переселят во вновь построенные дома.