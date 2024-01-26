В Нижнем Тагиле в 1,5 раза выросло число преступлений, совершаемых мигрантами

В Нижнем Тагиле растёт число преступлений, совершаемых мигрантами. Об этом депутатам городской думы рассказал начальник штаба МУ МВД России «Нижнетагильское» Олег Салабаев.

«По итогам 2023 года мы фиксируем рост совершённых преступлений мигрантами более чем на 50%, при этом число преступлений, совершённых в отношении иностранных граждан, сократилось на 75%. Львиная доля преступлений, которые совершают иностранцы, — это факты сбыта и реализации наркотических веществ в Нижнем Тагиле», — отметил Олег Салабаев.

Депутат Денис Корякин спросил, ведётся ли статистика совершённых правонарушений тех мигрантов, которые смогли получить гражданство. На что начальник штаба полиции объяснил, что, как правило, преступления совершают те иностранцы, которые получают временный вид на жительство. Также народные избранники не оставили без внимания историю в школе № 56 на Тагилстрое. Об этом вспомнила депутат Ирина Пудовкина. Комментировать произошедшее полицейский не стал, сославшись на то, что расследованием занимается Следственный комитет.

По данным тагильской полиции, на миграционный учёт в 2023 году было поставлено почти 13 тысяч иностранцев. Пресечено более 2,5 тысячи нарушений миграционного законодательства, с запретом повторного въезда депортировано 34 человека. Также Олег Салабаев отметил, что было заведено три уголовных дела, два из них — фиктивная регистрация иностранных граждан, ещё одно — организация незаконной миграции. По его словам, некоторые жители города прописывают к себе в квартиры по пять человек, а в ряде случаев количество прописанных достигает 20-30 человек.

Начальник МУ МВД России «Нижнетагильское» полковник полиции Ибрагим Абдулкадыров не раз отмечал, что одной из главных проблем для тагильского гарнизона полиции остаются факты незаконного оборота наркотиков.

Сегодня участники преступных группировок, задействованных в наркотрафике, зачастую даже не знакомы друг с другом. Для подобной работы им достаточно телефона и установленного на него Telegram. Важной проблемой остаётся вовлечение в преступный бизнес молодёжи, поэтому по этой теме правоохранители также проводят профилактические беседы.