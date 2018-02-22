В Нижнем Тагиле уволили воспитателя, который травмировал шестилетнего ребёнка

В Нижнем Тагиле уволили с работы воспитателя детского сада № 134 объединения «Солнышко», которая травмировала шестилетнего ребёнка. Инцидент произошёл 16 февраля. Сообщение о нём поступило в службу «Городской контроль» и было опубликовано на официальном сайте Нижнего Тагила.

Девочка получила травму, когда педагог решила развернуть её к шкафчику и сильно дёрнула за руку. После посещения детского сада ребёнок пожаловался матери на боль в правом плече и они обратились в травмпункт на Липовом тракте. Там девочке поставили диагноз «ушиб сустава» и наложили повязку.

Родители ребёнка рассказали о произошедшем руководству учреждения. После проведения служебного расследования воспитателя, травмировавшего девочку, было решено уволить, рассказала АН «Между строк» руководитель МБОУ «Солнышко» Елена Юрченко. Для работников садика провели дополнительный инструктаж.