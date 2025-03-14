В Нижнем Тагиле увеличилось количество смертельных ДТП

В Нижнем Тагиле в 2024 году количество летальных исходов в ДТП увеличилось на 38 %. Как рассказал начальник ГАИ Нижнего Тагила Сергей Бернгардт на заседании думской комиссии по местному самоуправлению, в 2023 году смертельных аварий было 13, а в 2024 – 21, сообщает ИА «Все новости».

«В целом, за 2024 год основной цели мы не достигли: смертность не снизили. Тем не менее, все необходимые для этого меры мы принимаем. Данную работу будем продолжать. Уверен, что в этом году цели будут достигнуты, и мы добьёмся снижения смертности на дорогах», — заявил глава нижнетагильской Госавтоинспекции.

Важным достижением дорожные полицейские считают отсутствие детской смертности. В 2024 году в Нижнем Тагиле произошло 22 аварии с участием несовершеннолетних.

За год сотрудники Госавтоинспекции задержали более 400 водителей в состоянии алкогольного опьянения, из которых 120 были пойманы повторно. Около 300 человек отказались от прохождения медицинского освидетельствования. Кроме того, за 12 месяцев было проверено 2257 автобусов, и выявлено 923 нарушения.