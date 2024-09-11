В Нижнем Тагиле увеличилось количество ДТП по вине несовершеннолетних водителей

С начала 2024 года в Нижнем Тагиле и ГГО детский дорожно-транспортный травматизм снизился на 22% по отношению к аналогичному периоду прошлого года. Как сообщает городская Госавтоинспекция, с участием детей в возрасте до 16 лет зарегистрировано 27 ДТП (–22,9%), в которых ранен 31 ребёнок (–16,2%), смертей нет.

«‎Основная масса ДТП произошла с участием детей-пассажиров. Зарегистрированы 12 ДТП (–33,3%), в которых травмированы 16 детей (–20%). При этом 3 ДТП произошло с нарушением правил перевозки детей (+200%), в них 4 ребёнка получили травмы (+300%). С участием детей-пешеходов зарегистрировано 3 ДТП (–70%), в которых травмировалось 3 детей (–70%). Из них 2 наезда произошли на нерегулируемых пешеходных переходах. В целом на 100% отмечено снижение фактов ДТП по собственной неосторожности детей-пешеходов», — сообщили в дорожной полиции.‎‎

С участием детей-велосипедистов зарегистрировано 5 ДТП (+25%). В Госавтоинспекции отметили, что все происшествия произошли по вине подростков.

По итогам августа произошло 5 ДТП с участием несовершеннолетних водителей мототранспорта (+66,7%), в которых травмировалось 5 подростков-водителей. В трёх случаях родители знали о навыках управления и разрешали детям кататься.

«‎Ежедневно детям нужно напоминать и о правилах управления велосипедами, а также СИМ. Отметим значительный рост несовершеннолетних водителей в возрасте от 12 до 18 лет, которые управляют различными транспортными средствами (автомобилями, квадроциклами, мотоциклами, мопедами) без права управления. Законные представители должны осуществлять надлежащий контроль за досугом несовершеннолетних, хранить ключи от транспортного средства в недоступном для детей месте», — отметили в Госавтоинспекции. ‎

Передача управления транспортного средства лицу, заведомо не имеющему права управления, влечёт административную ответственность по ч. 3 ст. 12.7 КоАП РФ, предусматривающей административное наказание в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей.