В Нижнем Тагиле утром 6 марта включат сирены

В Нижнем Тагиле 6 марта в 10:40 утра пройдёт тестирование городской системы оповещения. Сирены включат в рамках плановой проверки.

«В целях исключения инцидентов просьба к населению: во время звучания электросирен не прерывать своих занятий, работ и сохранять спокойствие!» — отмечают в диспетчерской службе администрации Нижнего Тагила.

Сирены будут звучать одну минуту. Тестирование должно показать, насколько хорошо работает городская система своевременного оповещения населения сигналами и информацией о возможных опасностях при угрозе или возникновении ЧС.

В городе установлено 77 сирен оповещения и около 900 громкоговорителей.