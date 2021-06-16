В Нижнем Тагиле утонула 48-летняя женщина

Накануне в одном из водоёмов рядом с посёлком Зональный под Нижним Тагилом утонула 48-летняя женщина. Как рассказали АН «Между строк» в пресс-группе МУ МВД «Нижнетагильское», сообщение в дежурную часть полиции поступило от бригады скорой медицинской помощи.

«Сразу выяснить личность погибшей не удалось, так как при себе у женщины не было документов. Сотрудники полиции установили личность путём дактилоскопирования. Ей оказалась 48-летняя жительница Дзержинского района», — пояснили в полиции.

Доставать тело из воды пришлось спасателям Центра защиты населения. Обстоятельства трагедии устанавливаются правоохранительными органами.