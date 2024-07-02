В Нижнем Тагиле установят шесть новых камер автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения, всего на дорогах Свердловской области в текущем году, согласно планам регионального Минтранса, появится более 150 таких камер, 58 из них будут установлены в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

Камеры установят в местах концентрации дорожно-транспортных происшествий и на потенциально аварийно-опасных участках, которые определяют специалисты ГИБДД по специальной методике.

«Всего на дорогах Свердловской области на сегодняшний день уже работает 935 камер на 338 участках. Рост их числа неизбежен, так как растёт поток транзитного транспорта, следующего через регион. Это требует повышенного внимания к безопасности дорожного движения. Камеры способствуют сокращению очагов аварийности, дисциплинируют водителей. Статистика показывает снижение числа происшествий в местах установки камер», — рассказал заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области Денис Чегаев.

В регионе ежегодно расширяются функциональные возможности комплексов автоматической фото- и видеофиксации, растёт число распознаваемых видов административных правонарушений. Кроме мгновенной регистрации скорости автомобиля, нарушений проезда по выделенной полосе для движения маршрутного транспорта, правил остановки и стоянки транспортных средств, камеры распознают проезд без ходовых огней и ближнего света, проезд без ремня безопасности, нарушение правил проезда перекрёстка. Успешно протестировано распознавание такого вида нарушения, как использование мобильного телефона во время управления автомобилем.

Губернатор Евгений Куйвашев ставит в приоритет органам власти региона сохранение жизни и здоровья уральцев. Поэтому повышению безопасности на дорогах уделяется особое внимание. Национальный проект «Безопасные качественные дороги» ставит перед Свердловской областью цель снизить показатели смертности в результате ДТП до четырёх человек на сто тысяч жителей к 2030 году.