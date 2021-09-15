В Нижнем Тагиле установят 27 инновационных светофоров «Ростеха»

В Нижнем Тагиле появится 27 современных светофоров. Так, сегодня тагильчане заметили новых дорожных регулировщиков на пересечении проспекта Ленина и улицы Пархоменко.

Руководитель МБУ «Сигнал-3» Вячеслав Сизов рассказал АН «Между строк», что экспериментальные светофоры Уральского оптико-механического завода, который входит в корпорацию «Ростех», установили в Нижнем Тагиле на 90 дней. На протяжении трёх месяцев специалисты будут следить за их работой, а в дальнейшем, при успешной эксплуатации, светофоры оставят в Нижнем Тагиле.

«Всего планируется поставить 17 транспортных и 10 пешеходных светофоров на двух светофорных объектах: у драмтеатра на перекрёстке Ленина — Пархоменко и возле управления НТМК», — сообщил Вячеслав Сизов.

На сайте оптико-механического завода сказано, что в качестве источника света в данных светофорах используются светоизлучающие диоды, что даёт возможность снизить энергопотребление. Также в светофоры встроен программируемый датчик, который позволяет настроить громкость в зависимости от дня недели и времени суток.