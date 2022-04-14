В Нижнем Тагиле устанавливать стелу «Город трудовой доблести» на Привокзальной площади будет МУП «Тагилдорстрой»

В Нижнем Тагиле определился подрядчик на строительство стелы «Город трудовой доблести»: им стало МУП «Тагилдорстрой», которое уже с февраля занимается реконструкцией всей Привокзальной площади. Начальная цена контракта на возведение стелы составляла 72,1 млн рублей, однако подрядчик снизил цену до 59,9 млн рублей.

Напомним, ранее мэр Владислав Пинаев упоминал о сложностях с выбором стройматериалов из-за нестабильности цен на рынке. Так, глава города заявлял, что нержавеющий металл, необходимый для монумента, в России не производится.

«Из нержавейки будут сделаны так называемые облицовочные капоты, они должны быть высокого качества, и именно такие делают в Тайване. А вообще облицовка нержавейкой — это небольшой элемент стелы. Она будет с двух сторон облицована гранитом и ещё с двух сторон — матовым стеклом триплекс, а по краям будут алюминиевые барельефы. Сваи также будем облицовывать гранитом. Мы прорабатывали эти вопросы, и все материалы на рынке есть», — рассказал АН «Между строк» директор подрядной организации Игорь Васильев.

Внешний облик монумента выбирали народным голосованием. Согласно проектной документации, в рамках контракта вокруг стелы будет благоустроена территория, заменены сети водоснабжения, канализации, тепло- и газоснабжения. Площадь возле монумента выложат из гранитной плитки, возле стелы установят четыре скамьи и урны, сделают освещение в виде прожекторов. Территорию вокруг засеят газоном и кизильником.

Высота монумента будет достигать 17 метров. На стеле будет изображён герб Нижнего Тагила и указ президента о присвоении городу почётного звания, на её основание нанёсут лазерную гравировку по металлу с изображением фотографий тагильчан, трудившихся в тылу во время Великой Отечественной войны. Сам монумент будет подсвечиваться.

На благоустройство всей Привокзальной площади, согласно проекту, у подрядчика есть шесть месяцев. В проектной документации указано, что передача объекта заказчику должна произойти не позднее 31 октября этого года. При этом все работы власти города хотели завершить к празднованию 300-летия Нижнего Тагила.

На период проведения строительных работ на объекте будет установлено видеонаблюдение. Согласно документации, на смене может работать до 14 человек. Гарантийный срок выполненных работ должен составлять не менее двух лет. В течение этого времени подрядчик обязан устранять все возникающие дефекты.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал t.me/mstrok.