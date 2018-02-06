В Нижнем Тагиле услуги эвакуаторов подорожали вдвое

Региональная энергетическая комиссия утвердила новые тарифы на транспортировку автомобилей до штрафстоянки и хранение машин. Согласно документу, опубликованному на официальном интернет-портале правовой информации Свердловской области, в Нижнем Тагиле и Горноуральском городском округе плата за эвакуацию мотоциклов и автомобилей, имеющих не более 8 мест для сидения, помимо водительского, вырастет вдвое и составит 1311 рублей. Для Асбеста, Белоярского, Заречного, Рефтинского, Верхнего Дуброво, Малышевского городского округа установлен тариф в 1700 рублей. В Екатеринбурге за эвакуацию автомобиля на штрафстоянку горожанам придётся заплатить 1649 рублей. В других муниципалитетах стоимость составит всего 655 рублей.

Стоит отметить, что также изменились тарифы на эвакуацию грузового транспорта и автобусов. В Нижнем Тагиле и Горноуральске за транспортировку грузовиков и автобусов до специализированной стоянки теперь нужно заплатить 11 311 рублей. Стоимость часа хранения транспортных средств не изменилась — 9 рублей для мотоциклов, 17 рублей для легкового транспорта, 34 рубля для грузового транспорта.