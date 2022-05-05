В Нижнем Тагиле ушёл из жизни известный скульптор Олег Подольский

Сегодня, 5 мая, на 76-м году жизни скончался известный тагильский художник и скульптор Олег Подольский. Об этом АН «Между строк» рассказали в Нижнетагильском музее изобразительных искусств.

Олег Подольский родился 2 декабря 1946 года на станции Азиатская Свердловской области. В 1974 году окончил художественно-графический факультет Нижнетагильского государственного социально-педагогического института. Затем год преподавал в средней школе № 56. После этого, с 1975 по 1976 и с 1997 по 2008 год, преподавал на художественно-графическом факультете спецдисциплины «Композиция», «Скульптура» и «Рисунок».

В 1984 году вступил в Союз художников России, был признанным мастером монументальной и декоративной скульптуры. Олег Васильевич работал со станковыми композициями и портретами. Он является автором известных всем тагильчанам памятника заводчику и меценату Николаю Никитичу Демидову в Комсомольском сквере, памятника рабочим Уралхимпласта, погибшим в Великой Отечественной войне, и парковой скульптуры «Муза» в сквере музея изобразительных искусств.

«Олег Васильевич совмещал творческую деятельность с педагогической работой и общественной деятельностью, отстаивая особую значимость и ценность искусства скульптуры, творчества тагильских и уральских художников, свободу эстетических поисков автора. Коллектив Нижнетагильского музея изобразительных искусств соболезнует родным и близким. Это огромная утрата для творческой, культурной жизни города», — говорят в музее.

Многие работы художника хранятся в Нижнетагильском музее изобразительных искусств. Также их можно увидеть в Екатеринбургском музее изобразительных искусств, Курганском ОХМ, в представительстве губернатора Свердловской области и в Москве.

Прощание с художником пройдет 7 мая в 12:00 в малом зале ритуального комплекса «Реквием» на улице Челюскинцев, 47.