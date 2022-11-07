В Нижнем Тагиле «Уралочка-НТМК» в упорной борьбе уступила «Тулице» со счётом 0:3

В Нижнем Тагиле в «Металлург Форуме» 5 ноября в рамках шестого тура PARI Суперлиги прошёл волейбольный матч между «Уралочкой-НТМК» и «Тулицей». Подопечные Николая Карполя уступили гостям в трёх партиях со счётом: 24:26, 23:25 и 23:25.

Самыми результативными игроками матча в «Уралочке-НТМК» стали Ксения Смирнова и Ольга Ваганова, набравшие по 12 очков.

«Установка была одна — на победу. Девочки были настроены только на неё, и игра это показала. Она получилась напряжённой, все три сета проиграли в борьбе, где-то не хватило в концовках, наверное, опыта. И свои ошибки делали на приёме и подаче. Смирнова и Котова ещё не полностью восстановились после травм, это тоже сказалось на нашей игре», — отметил в послематчевом интервью старший тренер «Уралочки-НТМК» Владимир Вертелко.

Из шести встреч это уже третье поражение «Уралочки-НТМК». Следующий матч свердловчанки проведут 13 ноября в Саратове, где встретятся с «Протоном».